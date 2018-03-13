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الإمام الأكبر: الصورة المشوهة لموقف الإسلام من المرأة مبنية على عادات خاطئة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 02:57 م
الإمام الأكبر: الصورة المشوهة لموقف الإسلام من المرأة مبنية على عادات خاطئة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف





كتب لؤى على
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استقبل الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفدًا من السيدات الأمريكيات وأبرز الشخصيات المؤثرة بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، فى إطار التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج التي تنظم رحلة للوفد تحت عنوان "رحلة حوار الأديان".

قال فضيلة الإمام الأكبر إن المرأة أثبتت نجاحها فى تولى المسئوليات والمناصب القيادية، مضيفًا أن الأزهر يدعم دور المرأة  في البناء والتجديد والإبداع والتطوير والتنمية، ودائمًا ما يطالب بتمكينها، واحترام حقوقها، إيمانًا منه بأهمية دورها وفضلها في النهوض بالمجتمعات.

وبين فضيلته أن موقف الأزهر نابع من الإسلام الذي كرم المرأة وسبق الجميع في منحها حقوقها بما فيها حق التملك والذمة المالية المستقلة وحق التعليم وغيرها من الحقوق التي أقرها الإسلام للمرأة في الوقت الذي كانت فيه الحضارات والفلسفات المعاصرة لظهور الإسلام تعتبر المرأة تابعة للرجل ولا تمتلك أي حقوق مستقلة.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن الصورة المشوهة المقدمة في الغرب والعالم عن الإسلام وموقفه من المرأة مبنية على عادات وتقاليد اجتماعية خاطئة قديمة رفضها الإسلام ودعا إلى القضاء عليها.

وعبر عضوات الوفد الأمريكى عن إعجابهن الشديد بموقف فضيلة الإمام الأكبر من المرأة وبتقديمه صحيح الدين الإسلامى الذى يكرم المرأة ويمنحها جميع حقوقها، على العكس مما يقدم إلى العالم من أن الإسلام يضطهد المرأة ويقلل من دورها ومكانتها فى المجتمع، وأكدن أن ما يقوم به الإمام الأكبر يجب أن يكون نموذجًا ومثالًا يحتذى به فى العالم.

 


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