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الإمام الأكبر: الأزهر حريص على الدعم الدعوى والعلمى وتعزيز التماسك بلبنان

الثلاثاء، 13 مارس 2018 01:49 م
الإمام الأكبر: الأزهر حريص على الدعم الدعوى والعلمى وتعزيز التماسك بلبنان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف





كتب لؤى على
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استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، السفير على الحلبى سفير لبنان بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

هنأ الإمام الأكبر السفير بمناسبة توليه مهمته الدبلوماسية كسفير لبلاده فى القاهرة، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح فى تعزيز التعاون وتوثيق الصلات الأخوية بين لبنان والأزهر ومصر بشكل عام.

 وأكد حرص الأزهر الشريف على وحدة لبنان وتعزيز تماسكها المجتمعى، وتقديم الدعم العلمى والدعوى لها من خلال تدريب الأئمة اللبنانيين على مواجهة المشكلات والقضايا التى تهم مجتمعهم وتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والدينية اللبنانية واستقبال الطلاب اللبنانيين للدراسة فى الأزهر الشريف.

من جهته نقل السفير اللبنانى للإمام الأكبر تحيات رئيس الجمهورية اللبنانية، ودولة رئيس وزراء لبنان ووزير الخارجية اللبنانى، كما قدم لفضيلته التهنئة بمناسبة نجاح مؤتمر الأزهر العالمى لنصرة القدس، مضيفًا أن الأزهر الشريف كان دائمًا فى صف القضايا العربية والإنسانية العادلة.


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