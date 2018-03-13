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الإمارات تودع 1.4 مليار دولار فى مركزى السودان المتعطش للعملة الصعبة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 08:37 م
الإمارات تودع 1.4 مليار دولار فى مركزى السودان المتعطش للعملة الصعبة بنك السودان المركزى





رويترز
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قالت وكالة السودان للأنباء (سونا) الرسمية اليوم الثلاثاء إن الإمارات العربية المتحدة أعلنت عن دعم احتياطيات العملات الأجنبية فى بنك السودان المركزى بإيداع 1.4 مليار دولار.

عانى السودان من نقص حاد فى العملة الأجنبية فى الأشهر الأخيرة، مما أثر سلبا على الواردات وتسبب فى اقتصار تداول الدولار إلى حد كبير على السوق السوداء.

وذكرت الوكالة أن الوديعة مقدمة من صندوق أبوظبى للتنمية.

ولا يكشف البنك المركزى السودانى عن حجم احتياطياته الأجنبية.

وفى الأشهر القليلة الماضية حاول البنك إعادة التدفقات الدولارية إلى النظام المصرفى الرسمى، وخفض قيمة العملة مرتين منذ يناير كانون الثانى، أولهما إلى 18 جنيها للدولار من 6.7 ثم إلى 31.5 جنيه فى الشهر الماضى. وفرض أيضا حظرا على إيداع الدولارات المشتراه من السوق السوداء.

وساهمت تلك الخطوات فى وقف الهبوط الحاد للعملة السودانية وعودتها للارتفاع. وبعد أن بلغت مستوى متدنيا فى السوق غير الرسمية عند حوالى 40 جنيها للدولار الشهر الماضى، ارتفعت عملة السودان لتحوم قرب 32 جنيها للدولار اليوم الثلاثاء عقب أنباء الوديعة الإماراتية، وفقا لما ذكره متعاملون بالسوق السوداء.

ويواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ انفصل جنوب البلاد فى 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج النفط.

وفى أكتوبر، رفعت الولايات المتحدة عقوبات كانت فرضتها قبل 20 عاما على الخرطوم، لتنعش الآمال بأن يجذب السودان استثمارات أجنبية من جديد ويعيد الاقتصاد إلى مساره.


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بنك السودان المركزى

الإمارات

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