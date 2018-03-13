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الإعدام شنقا لعامل اغتصب طفلته داخل منزله فى الزقازيق بالشرقية

الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:32 ص
الإعدام شنقا لعامل اغتصب طفلته داخل منزله فى الزقازيق بالشرقية هيئة المحكمة





الشرقية - فتحية الديب
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صدقت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، على قرار فضيلة مفتى الديار المصرية، بالإعدام شنقا لعامل اغتصب ابنته الطفلة بمدينة الزقازيق.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار علاء شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفى عبيد، وأشرف عبيد على، وسكرتارية أيمن حسونة.
 
تعود أحداث القضية رقم 20056 لسنة 2017 جنايات قسم ثانى الزقازيٌق، عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من قسم ثانى الزقازيق باعتداء "ف س م س" على ابنته "ل" جنسيا كرها عنها.
 
وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم ثانى الزقازيق، تعدى المتهم على ابنته وهتك عرضها، وبالعرض على النيابة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم بإحالة أوراقه لفضيلة المفتى الذى صدق على إعدامه.
 
 
 
 
 

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