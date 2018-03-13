الإعدام شنقا لسائق "توك توك" اغتصب فتاة معاقة ذهنيا فى قرية بالشرقية







الشرقية - فتحية الديب

صدقت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، على قرار فضيلة مفتى الديار المصرية، بالإعدام شنقا لسائق توك اغتصب فتاة معاقة ذهنيا تحت التهديد مستغلا إعاقتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفى عبيد، وأشرف عبيد على، وسكرتارية أيمن حسونة.

تعود أحداث القضية رقم 11590 لسنة 2016 جنايات الإبراهيمية، عندما تلقى مركز شرطة الإبراهيمية بلاغا من أحد المواطنين يتهم فيه "محمد ح ش" سائق توك توك، مقيم دائرة مركز الإبراهيمية، بالتعدى جنسيا على ابنته وهتك عرضها.

وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المقدم شريف حمادة، الضباط بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، صحة الواقعة، وأنه أثناء استقلال المجنى عليها دراجة بخارية عبارة عن توك توك مع المتهم استغل كونها معاقة ذهنيا، وتوجه بها إلى أحد الأماكن النائية، وجردها من ملابسها وتعدى عليها جنسيا وتركها ولاذا بالفرار.

وبالعرض على النيابة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم بإحالة أوراقه لفضيلة المفتى الذى صدق عليه بالإعدام شنقا.