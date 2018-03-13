الأوقاف: 27 ندوة تثقيفية حول ترشيد استهلاك المياه الجمعة القادمة







كتب لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف تنظيم 27 ندوة بالمساجد الكبرى بـ 27 محافظة بعد صلاة الجمعة المقبلة عن ترشيد المياه، ويحاضر فيها ممثل من وزارات، الأوقاف والموارد المائية والرى والزراعة.

وتأتى الندوات فى إطار التعاون المشترك بين وزارات الأوقاف والموارد المائية والرى والزراعة، وتفعيلاً لبروتوكول التعاون بينها لترشيد المياه والاستخدام الأمثل لها.