"الأوقاف" تنظم قافلة دعوية لجزيرة الوراق الجمعة المقبلة

تنظم وزارة الأوقاف قافلة دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة الجمعة القادمة، حيث تكون خطبة الجمعة الموحدة تحت عنوان "البر والوفاء"، وتضم كلا، من:

د. محمد عزت، و

الشيخ أحمد البهى، و

الشيخ على الله الجمال، و

الشيخ عبد الخالق صلاح، و

الشيخ أحمد عبد السعيد محمد محمود.