"الأوقاف" تنظم قافلة دعوية لجزيرة الوراق الجمعة المقبلة

"الأوقاف" تنظم قافلة دعوية لجزيرة الوراق الجمعة المقبلةالثلاثاء، 13 مارس 2018 04:35 م
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
إضافة تعليق
تنظم وزارة الأوقاف قافلة دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة الجمعة القادمة، حيث تكون خطبة الجمعة الموحدة تحت عنوان "البر والوفاء"، وتضم كلا، من: د. محمد عزت، والشيخ أحمد البهى، والشيخ على الله الجمال، والشيخ عبد الخالق صلاح، والشيخ أحمد عبد السعيد محمد محمود.
إضافة تعليق
"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد
"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة