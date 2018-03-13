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الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:01 م
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"الأوقاف" تنظم قافلة دعوية لجزيرة الوراق الجمعة المقبلة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 04:35 م
"الأوقاف" تنظم قافلة دعوية لجزيرة الوراق الجمعة المقبلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف





كتب لؤى على
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تنظم وزارة الأوقاف قافلة دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة الجمعة القادمة، حيث تكون خطبة الجمعة الموحدة تحت عنوان "البر والوفاء"، وتضم كلا، من: د. محمد عزت، والشيخ أحمد البهى، والشيخ على الله الجمال، والشيخ عبد الخالق صلاح، والشيخ أحمد عبد السعيد محمد محمود.
 
 
 
 

 


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وزارة الاوقاف

خطبة الجمعة

قافلة دعوية

الوراق




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