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الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى يشارك اليابانيين ذكرى تسونامى

الثلاثاء، 13 مارس 2018 05:37 م
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى يشارك اليابانيين ذكرى تسونامى د. العيسى يزور مدرسة دار الأيتام بسنداى - اليابان





كتب إسماعيل رفعت
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شارك الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أهالى مدينة سينداى اليابانية (شمال طوكيو) إحيائهم الذكرى السنوية لضحايا الزلزال الكبير الذى ضرب المدينة العام ٢٠١١م.

 

وكان فى استقباله لدى وصوله مقر الحفل محافظ المدينة "شيرو يامادا"، و"أو ينو" رئيس مجلس برلمان المحافظة، وتاكاهاشى عمدة المدينة.

 

وعبر العيسى عن تعازيه باسم رابطة العالم الإسلامى لأهالى الضحايا والشعب اليابانى، مؤكدا أن الزلزال الذى ضرب مدينتهم عام ٢٠١١م - والذى يعد أقوى زلزال يضرب اليابان حتى الآن - خلف ذكرى مؤلمة لا نملك إزاءها إلا أن نؤكد تضامننا مع أهالى الضحايا فى مواساتهم لمصابهم.

 

وأشاد العيسى بجهود أهالى ومسئولى مدينة سينداى لإعادة إعمار مدينتهم وما شهدته منذ تلك الأحداث من جهود حثيثة لتجاوز آثار الزلزال والفيضان الذى أعقبه والمأساة التى لحقت بهم.

 

وفى سياق المشاركة زار الأمين العام للرابطة مدرسة دار الأيتام بسنداى التى تضم الأطفال الذين فقدوا ذويهم فى تسونامى، حيث التقى هيئة التدريس وعدداً من الأيتام، واطلع على جهود المدرسة التى تعتبر إحدى مبادرات الشعب اليابانى لمواجهة آثار تسونامى المدمر، كما قدم للأطفال هدايا رمزية.

 
ترحيب بالضيف
استقبال د. العيسى

جانب من الحضور
جانب من الحضور

د.العيسى خلال حضوره مراسم احياء الذكرى
د.العيسى خلال حضوره مراسم إحياء الذكرى

د.العيسى يزور مدرسة دار الأيتام بسنداي
د.العيسى يشارك أهالى مدينة سينداي ذكرى التسونامى
 
د.العيسى يشارك اهالي مدينة سينداي ذكرى التسونامى
د.العيسى يزور مدرسة دار الأيتام بسنداي

محافظ المدينة السيد شيرو يامادا في استقبال د.العيسى
محافظ المدينة شيرو يامادا فى استقبال د.العيسى
 

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