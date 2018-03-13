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الثلاثاء، 13 مارس 2018 02:56 م
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الأموال العامة تضبط عاملا بمطبعة وراء تقليد أشهر العلامات التجارية

الثلاثاء، 13 مارس 2018 01:04 م
الأموال العامة تضبط عاملا بمطبعة وراء تقليد أشهر العلامات التجارية المتهم بتقليد أشهر العلامات التجارية فى المرج





كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، أثناء فحص المطابع ومكاتب الزنكوغراف، بمنطقة المرج، من ضبط "سامي ص ع" 41 سنة، عامل بمطبعة، لقيامه بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات العالمية بالمطبعة عمله بدون تكليف من مصلحة التسجيل التجاري.

وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه داخل المطبعة، وعثر بداخلها على زنكة مدون عليها ( معسل مزاج المعلم ـ انتاج شركة المنهل لتجارة وصناعة الدخان ) ، زنكة مدون عليها ( معسل مخصوص هادي ـ انتاج الشلقاني لتجارة وصناعة الدخان ) ، زنكة مدون عليها ( معسل مزاج المعلم ـ انتاج الشلقاني لتجارة وصناعة الدخان ) ، زنكة مدون عليها ( معسل أبو سيفين ـ انتاج شركة المنهل لتجارة وصناعة الدخان ) ، زنكة مدون عليها ( معسل سلوم العرب ـ انتاج شركة العاصمة لتجارة وصناعة الدخان ) ، زنكة مدون عليها ( معسل مزاج المعلم ـ انتاج شركة المنهل لتجارة وصناعة الدخان ) .

كما تم ضبط 100 استيكر مدون عليهم (معسل الاباجورة ـ انتاج مصنع العرب لتجارة وصناعة الدخان ) ، 150 استيكر مدون عليهم (معسل مخصوص ـ انتاج مصنع الشلقاني لتجارة وصناعة الدخان ) ، 50 استيكر مدون عليهم (معسل سلوم العرب ـ انتاج مصنع الشلقاني لتجارة وصناعة الدخان ) ، 100 استيكر مدون عليهم (معسل مصر ـ انتاج مصنع الشلقاني لتجارة وصناعة الدخان ) ، 200 استيكر مدون عليهم (معسل أبو سيفين ـ انتاج المنهل العرب لتجارة وصناعة الدخان ) ، وذلك بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 


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