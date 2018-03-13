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الأموال العامة تضبط شخصين قبل سفرهما بموجب مستندات مزورة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 01:30 م
الأموال العامة تضبط شخصين قبل سفرهما بموجب مستندات مزورة اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية





كتب محمود عبد الراضى
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين لتقديمهما مستندات مزورة لإحدى السفارات الأجنبية بالقاهرة للحصول على تأشيرات سفر للخارج، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة كافة صور الجرائم ، خاصة جرائم تزوير المحررات الرسمية.

وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغاً من مسئولى إحدى السفارات الأجنبية بالقاهرة بتقدم مواطنان للحصول على تأشيرة سفر مستخدمين مستندات ومحررات يشتبه فى صحتها "مزورة"، وعلى الفور إنتقلت قوة تابعة لمباحث جرائم التزييف والتزوير إلى مقر السفارة ، وتم ضبط شخصين.

وبالفحص تبين تقديم الأول بطلب للحصول على تأشيرة سفر للخارج بصفته صاحب إحدى شركات تجارة السيارات وبحوزته "جواز سفر منتهى ويحتوى على أختام سفر ووصول بتواريخ سابقة ومختلفة لعدد من الدول العربية والأجنبية يشتبه فى كونها مزورة ، سجل تجارى يفيد ملكيته لإحدى شركات السيارات ، بطاقة ضريبية ممهورة بأختام ، كشف حساب بنكى يفيد إمتلاكة مبلغ مليون وخمسون ألف جنيهاً بأحد البنوك "، وتقديم الثانى بطلب بصفته صاحب مصنع للملابس ويرغب فى إتمام تعاقد بشراء ملابس من إحدى المصانع بالخارج ، وبحوزته "3 فواتير مدونة تفيد شرائه ملابس من الخارج بمبالغ 72 ألف دولار خلافاً للحقيقة ، جواز سفر يشتبه بوجود تلاعب ببعض بياناته وأختام السفر والوصول ، كشف حساب بنكى يفيد بإمتلاكه مبالغ مالية قدرها تسعمائة وخمسون ألف جنيها" .

وبفحص المستندات المضبوطة حوزة المتهمان بمعرفة قسم البحوث الفينة تبين أنها مزورة بالكامل ، وبمواجهتهما إعترف الأول بحصوله على المستندات المزورة  من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالى بقصد الهجرة ولم يستطع الإرشاد عنه ، وأضاف الثانى بأن القائم على محاولة تسفيره وتزوير المستندات المضبوطة حيازته  "إبراهيم. ع " جارى ضبطه" ، مقابل 60 ألف جنيهاً ، وم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ، وجارى العرض على النيابة المختصة.

 


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الاموال العامة

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مستندات مزورة

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