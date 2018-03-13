الأمن الروسى يعتقل 60 شخصا يعملون لتجنيد عناصر لـ"داعش"







أ ش أ

أعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى أنه قام بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية بإحباط نشاط مجموعة إجرامية فى موسكو وضواحيها كانت تعمل على تجنيد أنصار لتنظيم داعش الإرهابى.

وذكر بيان للجهاز، اليوم الثلاثاء، أنه تم إلقاء القبض على 60 شخصا ينتمون لهذه الخلية الإرهابية الإجرامية.



ووصف البيان هذه الخلية بأنها إثنية، كانت تعمل فى موسكو وضواحيها لتجنيد عناصر لتنظيم داعش فى سوريا والعراق للمشاركة فى الأعمال القتالية.