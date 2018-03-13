الأمم المتحدة: مؤتمر دولى لدعم اليمن بجنيف أبريل المقبل

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أعلنت الأمم المتحدة مساء أمس الإثنين، أنها تسعى لإقامة مؤتمر دولى فى الثالث من إبريل القادم بجنيف، من أجل جلب الدعم الإنسانى لليمن.

ونقلت قناة "العربية ـ الحدث " الفضائية مساء أمس الإثنين، عن ليز جراندى المنسقة الجديدة للأمم المتحدة فى اليمن لدى وصولها صنعاء قولها إن "المنظمة الدولية سترعى مؤتمرا دوليا بجنيف فى إبريل القادم، من أجل جلب الدعم الإنسانى لليمن من العديد من الدول".



وأضافت جراندى أن ملايين اليمنيين يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة، مؤكدة أن الأمم المتحدة بحاجة إلى ثلاثة مليارات دولار استجابة للأزمة الإنسانية فى اليمن، وأنه تم التعهد بتقديم مليار دولار، فى حين يتم البحث عن مانحين لتوفير المبلغ الآخر.



واختارت الأمم المتحدة، ليز جراندى، منسقتها السابقة للشؤون الإنسانية فى العراق، لتولى ذات المهمة فى اليمن، خلفا لجيمى ماكجولدرليك الذى اتهمته الحكومة اليمنية الشرعية، أكثر من مرة بالانحياز لميليشيا الحوثى.



وعقدت جراندى قبل قدومها إلى صنعاء لقاءات مكثفة مع قيادات الحكومة اليمنية الشرعية فى الرياض، للتنسيق حول آليات جديدة للتغلب على التحديات والعراقيل التى تضعها ميليشيا الانقلاب أمام الأعمال الإغاثية والإنسانية، والضغط على الحوثيين فى إيجاد آلية مناسبة لصرف مرتبات الموظفين.



وأكدت جراندى خلال اللقاءات أنها ستعمل كل ما فى وسعها لمساعدة الشعب اليمنى لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة وقالت إن لديها "مجموعة من الأولويات التى ستحظى باهتمامها منها اتباع خطة وقائية لمواجهة احتمال عودة انتشار وباء الكوليرا، ومساعدة العائلات الفقيرة".