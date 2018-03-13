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الأمم المتحدة تندد بـ"اللامبالاة" بسبب معاناة أطفال سوريا

الثلاثاء، 13 مارس 2018 05:05 م
الأمم المتحدة تندد بـ"اللامبالاة" بسبب معاناة أطفال سوريا قصف سوريا - أرشيفية





جنيف (أ ف ب)
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اعتبرت مسئولة حقوقية رفيعة فى الأمم المتحدة الثلاثاء، أن الاستخفاف بالمطالبات بوقف إطلاق النار فى سوريا يظهر "لامبالاة فظيعة" بمعاناة ملايين الأطفال الذين هم بأمس الحاجة للإبعاد عن دائرة العنف.

وتجاهلت الأطراف المعنية قرارا تبناه مجلس الأمن الدولى قبل أسبوعين دعا إلى وقف إطلاق النار لمدة شهر فى أنحاء سوريا حيث استمرت هجمات قوات النظام على الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة.

وفى هذا السياق، دعت نائبة المفوض السامى لحقوق الإنسان كايت جيلمور إلى تحرك فورى لمساعدة الأطفال العالقين فى دوامة العنف.

وفى خطاب ألقته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أعربت تحديدا عن قلقها بشأن 125 ألف طفل عالق فى الغوطة الشرقية حيث "كثير منهم يعانون من سوء التغذية الشديد ومعظمهم يعانون من صدمة عميقة".

وقالت "ما يحدث لهؤلاء الأطفال صادم للغاية ليكون على شاشات التلفاز، لكنه على ما يبدو غير صادم بما فيه الكفاية لدفع من بإمكانهم وقف هذا العنف غير العقلانى للقيام بذلك".

 


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