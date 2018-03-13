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الأركان الروسية: مستعدون للرد على أى قصف أمريكى يعرض قواتنا للخطر فى سوريا

الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:37 ص
الأركان الروسية: مستعدون للرد على أى قصف أمريكى يعرض قواتنا للخطر فى سوريا قصف سوريا - أرشيفية





موسكو (أ ش أ)
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أكد رئيس هيئة الأركان الروسية فاليرى جيراسيموف أن بلاده مستعدة للرد على أى قصف أمريكى محتمل يعرض قوات بلاده فى سوريا للخطر.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، عن جيراسيموف قوله : "إنه فى حال طرأ خطر يهدد حياة جنودنا ، فستتخذ القوات الروسية تدابير للرد سواء على الصواريخ أو على من يحملونها ويستخدمونها".

وأضاف : إن المسلحين السوريين يعدون استفزازا باستخدام مواد كيماوية فى سوريا؛ وذلك لتبرير ضربة أمريكية على دمشق.. قائلا :"لدى روسيا معلومات موثوقة حول إعداد المسلحين لعملية باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين لتظهر كما لو أن القوات الحكومية السورية هى التى نفذتها"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تخطط لاتهام القوات السورية بعد ذلك باستخدام الكيماوى.

 


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