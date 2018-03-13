الأركان الروسية: الوضع فى ضواحى دمشق يتجه نحو الاستقرار







موسكو (أ ش أ)

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليرى جيراسيموف، أن الوضع فى ضواحى مدينة دمشق يتجه للاستقرار، بغض النظر عن المحاولة المستمرة من المسلحين لخرق الهدنة فى الغوطة الشرقية.

وقال جيراسيموف للصحفيين اليوم الثلاثاء، "بغض النظر عن المحاولات المستمرة لخرق الهدنة من قبل المسلحين فى الغوطة الشرقية، فإن الوضع فى ضواحى دمشق يميل نحو الاستقرار"، مضيفا أنه منذ بدء العمل بقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2401 ومع إنشاء روسيا للممرات الإنسانية فى الغوطة الشرقية، تم إخراج 145 مدنيا و 13 ممثلا عن المعارضة المسلحة الليلة الماضية.

وأعلن رئيس الأركان الروسى عن مقتل 15 مدنيا وإصابة 133 آخرين خلال الشهر الماضى فى الغوطة الشرقية، مشيرا إلى أن التوتر الأكبر كان بضواحى دمشق، حيث تواصل التشكيلات المسلحة غير القانونية استهدافها المنتظم للمناطق السكنية فى العاصمة السورية، وأكد جيراسيموف أنه سيتم اليوم إخراج أكثر من ألف مسلح ومدنى من دوما بالغوطة الشرقية وفقا للاتفاق مع قادة المسلحين.