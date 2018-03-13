الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء على السواحل الغربية والعظمى بالقاهرة 27 درجة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للدفء على السواحل الغربية دافئ على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار جنوبا نهارا بارد ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 17 27

وسط الدلتا 17 27

الإسكندرية 13 22

بلطيم 15 22

مطروح 13 22

السلوم 11 24

سيوة 13 28

بورسعيد 16 23

دمياط 16 23

العريش 09 24

رفح 10 23

الإسماعيلية 18 28

السويس 16 28

رأس سدر 15 27

نخل 08 27

نويبع 17 29

طابا 14 27

كاترين 09 26

الطور 16 27

شرم الشيخ 20 29

الغردقة 17 29

مرسى علم 15 28

الفيوم 14 28

بنى سويف 15 28

المنيا 12 28

أسيوط 13 30

سوهاج 13 31

قنا 13 31

الأقصر 15 32

أسوان 17 33

أبوسمبل 16 30

الوادى الجديد 11 30

شلاتين 16 30

ابو رماد 17 29

راس حدربة 18 28

حلايب 18 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 37

المدينة 18 34

الرياض 18 30

المنامة 21 28

أبوظبى 19 28

الدوحة 21 30

الكويت 18 30

دمشق 05 23

بيروت 15 21

عمان 06 21

القدس 08 20

غزة 12 22

بغداد 15 29

مسقط 23 28

صنعاء 10 26

الخرطوم 20 37

طرابلس 14 23

تونس 13 20

الجزائر 14 19

الرباط 14 20

نواكشوط 20 36

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 03 14

اسطنبول 09 15

اسلام اباد 14 25

نيودلهى 18 34

جاكرتا 24 32

بكين 06 15

كوالامبور 24 34

طوكيو 08 20

أثينا 10 19

روما 07 16

باريس 09 15

مدريد 06 13

برلين 02 06

لندن 08 12

مونتريال -02 02

موسكو -04 -01

نيويورك 03 09

واشنطن -01 07