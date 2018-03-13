الأردن وإسبانيا يتفقان على توحيد الجهود فى مؤتمر بروكسل للمانحين







عمان (أ ش أ)

اتفق الأردن وإسبانيا على "توحيد" المواقف فى مؤتمر بروكسل القادم الخاص باللاجئين والمرتقب فى إبريل المقبل، خصوصا بشأن مراجعة قرار تبسيط قواعد المنشأ بناء على اقتراح الأردن وبما يعزز فرص استفادة الصناعات الأردنية.

وجاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى المهندس عماد الفاخورى اليوم الثلاثاء، بعمان مع وزير الدولة للشئون الخارجية الإسبانى الديفنسو لوبيز، بحسب بيان لوزارة التخطيط الأردنية.

وأكد الفاخورى - خلال اللقاء - أهمية التعاون مع إسبانيا بصفتها عضواً فى الاتحاد الأوروبى لمراجعة قرار تبسيط قواعد المنشأ؛ بما يعزز استفادة الصادرات الأردنية من القرار، وذلك بناء على التعديلات التى اقترحها الأردن لتخطى بعض العراقيل التى ظهرت أثناء تنفيذ الاتفاقية، لافتا إلى أهمية التعديلات فى تعظيم الاستفادة منها لمنفعة الصناعيين الأردنيين وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

واتفق الطرفان على ضرورة التنسيق والتعاون "بهدف توحيد المواقف في مؤتمر بروكسل القادم المرتقب في شهر إبريل 2018".

ودعا الفاخورى، المجتمع الدولي إلى توفير منح كافية لدعم خطة الاستجابة الأردنية 2018-2020، وتأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات التمويل الملحة للموازنة في الأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

من جانبه، أكد الوزير الإسبانى التزام بلاده بدعم الأردن فى هذه الظروف الاستثنائية الصعبة لتمكينه من مواجهتها وتجاوز التحديات الناجمة عن اللجوء السورى والصراعات فى المنطقة.