الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحقق فى انفجار موكب رئيس الوزراء شمال غزة







غزة (أ ش أ)

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية فى قطاع غزة إياد البزم، إن الانفجار الذى وقع أثناء مرور موكب رئيس الوزراء الدكتور رامى الحمد الله، فى منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة لم يسفر عن إصابات.

وأضاف المتحدث، فى بيان مقتضب، أن الموكب استمر فى طريقه لاستكمال الفعاليات المقررة اليوم، والأجهزة الأمنية تحقق فى ماهية الانفجار.

من جانبها، حملت الرئاسة الفلسطينية حركة حماس استهداف موكب رئيس الوزراء.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت شخصين يشتبه فى ضلوعهما بمحاولة تفجير الموكب.

وكان رئيس الوزراء رامى الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج قد وصلا إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون فى وقت سابق اليوم ووقع انفجار بعبوة ناسفة فى آخر سيارة فى موكبهما إلا أنهما لم يصابا بأذى وتوجها إلى المحطة المنوى افتتاحها لمعالجة المجارى فى شمال قطاع غزة.