اعتقال 5 أشخاص بجنوب شرق فرنسا يشتبه بانتمائهم لشبكة إرهابية

اعتقال 5 أشخاص بجنوب شرق فرنسا يشتبه بانتمائهم لشبكة إرهابيةالثلاثاء، 13 مارس 2018 06:42 م
الشرطة الفرنسية- أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
اعتقلت الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، خمسة أشخاص فى مدينة "جرونوبل" بحنوب شرق البلاد، يشتبه فى انتمائهم لشبكة لتمويل الإرهاب، حسبما ذكر مصدر مقرب من الملف.
وأضاف المصدر أن الموقوفين (أربعة رجال وامرأة) يشتبه بتسهيلهم السفر إلى سوريا والعراق خلال الفترة من 2014 -2015 وأن منازلهم قد تم مداهمتها من قبل شرطة مكافحة الإرهاب والشرطة القضائية.
وأوضح أنه من بين الموقوفين عناصر يمكن أن تكون مهمتها جمع الأموال لتمويل سفر بعض الأفراد لمناطق الحروب.
إضافة تعليق
"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد
"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة