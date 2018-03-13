اعتقال 5 أشخاص بجنوب شرق فرنسا يشتبه بانتمائهم لشبكة إرهابية







أ ش أ

اعتقلت الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، خمسة أشخاص فى مدينة "جرونوبل" بحنوب شرق البلاد، يشتبه فى انتمائهم لشبكة لتمويل الإرهاب، حسبما ذكر مصدر مقرب من الملف.



وأضاف المصدر أن الموقوفين (أربعة رجال وامرأة) يشتبه بتسهيلهم السفر إلى سوريا والعراق خلال الفترة من 2014 -2015 وأن منازلهم قد تم مداهمتها من قبل شرطة مكافحة الإرهاب والشرطة القضائية.

وأوضح أنه من بين الموقوفين عناصر يمكن أن تكون مهمتها جمع الأموال لتمويل سفر بعض الأفراد لمناطق الحروب.