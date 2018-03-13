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اعترض شقيقها على ملابسها الضيقة فانتحرت بتناول مبيد حشرى بالجيزة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:58 م
اعترض شقيقها على ملابسها الضيقة فانتحرت بتناول مبيد حشرى بالجيزة جثة - أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
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انتحرت طالبة جامعية بتناول مبيد حشرى بالجيزة، بسبب اعتراض شقيقها على ارتدائها ملابس ضيقة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 

تلقي قسم شرطة الجيزة بلاغا يفيد انتحار طالبة جامعية ونقلها إلي المستشفي مفارقة الحياة. 


وبإجراء التحريات تبين للرائد مصطفي كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، أن طالبة جامعية تقيم بصحبة شقيقها بعد وفاة والدها وزواج والدتها، نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب اعتراض شقيقها علي ارتدائها ملابس ضيقة. 


وتوصلت التحريات أن الطالبة تركت الشقة وتوجهت لمسكن عمها، ثم انتحرت بتناول مبيد حشرى، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، وباشرت النيابة التحقيق. 

 
 
 
 

 


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