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اشتباكات عنيفة بين الجيش السورى وداعش فى حى القدم جنوبى دمشق

الثلاثاء، 13 مارس 2018 09:07 ص
اشتباكات عنيفة بين الجيش السورى وداعش فى حى القدم جنوبى دمشق الجيش السورى ـ صورة أرشيفية





دمشق (أ ش أ)
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شن تنظيم داعش الإرهابى هجوما عنيفا على حى القدم المجاور لمخيم اليرموك وحى الحجر الأسود معقل التنظيم، جنوبى دمشق، وفقا لما تداولته مواقع إعلامية محلية سورية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، عن وسائل إعلام سورية قولها "إن اشتباكات عنيفة تجرى بين قوات الجيش السورى والقوات الرديفة من جهة، وتنظيم داعش فى حى القدم من جهة أخرى".

وأفادت المصادر ذاتها بأن الاشتباكات بين مسلحى داعش وقوات الجيش السورى وصلت إلى دوار بورسعيد، وأن حالات قنص متبادلة تجرى فى هذه الأثناء بعد انسحاب فصائل سورية معارضة مؤخرا كانت متمركزة فى هذه المنطقة، على إثر تسوية مع الجيش السورى، وتقضى بخروج مسلحين وعائلاتهم من حى القدم إلى إدلب شمال سوريا.

جدير بالذكر أن تنظيم داعش الإرهابى يسيطر على أحياء من مخيم اليرموك والعسالى والتضامن والحجر الأسود منذ 2015.

 


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