اشتباكات عرقية تسفر عن مقتل 40 على الأقل شرق الكونغو الديمقراطية

اشتباكات عرقية تسفر عن مقتل 40 على الأقل شرق الكونغو الديمقراطيةالثلاثاء، 13 مارس 2018 05:12 م
مسلحون - أرشيفية
(رويترز)
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قال جان بوسكو لالو المسئول المحلى فى شمال شرق الكونغو الديمقراطية لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 40 شخصا قتلوا فى الساعات الثمانى والأربعين الماضية فى أعمال عنف عرقية بشمال شرق البلاد بين رعاة ماشية من عرقية الهيما ومزارعين من عرقية الليندو.
وأسفرت المعارك بين الجماعتين والتى فجرتها ميليشيا تهيمن عليها عرقية الليندو عن مقتل العشرات منذ ديسمبر كانون الأول. وتسبب الصراع بين الجماعتين منذ مطلع القرن الحإلى فى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص.
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