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الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:50 م
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استكمال تحقيقات متهمى رابطة ألتراس أهلاوى بأحداث مباراة مونانا.. الخميس

الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:37 م
استكمال تحقيقات متهمى رابطة ألتراس أهلاوى بأحداث مباراة مونانا.. الخميس أولتراس أهلاوى - أرشيفية





كتبت أمنية الموجي
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حددت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول خالد ضياء الدين، جلسة الخميس المقبل، لاستكمال التحقيقات مع المتهمين برابطة التراس أهلاوى، لاتهامهم بارتكاب أحداث الشغب والعنف التى وقعت أثناء مباراة كرة القدم بين النادى الأهلى، ونادى مونانا الجابونى بإستاد القاهرة الدولى مؤخرا.

 

والمتهمون المحبوسون كلا من: محمد جمال أبو طالب، ويحى محمد أحمد، وأحمد محمد أحمد، وإسلام خالد سيد.

 

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب لجرائم عدة فى مقدمتها تولى قيادة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

 

كما أسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الإتلاف العمد لممتلكات عامة والتخريب

 


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