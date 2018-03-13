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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم

الثلاثاء، 13 مارس 2018 10:17 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم البورصة - ارشيفية





كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.87%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.39%.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.21%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.35%.
 
وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، أنهى تعاملات جلسة أمس الاثنين، على ارتفاع يصل لمستويات سعرية جديدة ليغلق أعلى 16,700 وسط أحجام تداول مرتفعة.
 
وأضافت مباشر، فى تقريرها اليومى، أن المؤشر الرئيسى يختبر حالياً منطقة المقاومة 16,500-16,800 نقطة، وباختراقها لأعلى يتجه المؤشر نحو مستهدفتها لهذا العام  17,000-17,500 نقطة، وعلى الجانب الأخر يعتبر مستوى 16,000 نقطة هو مستوى الدعم الحالى.  
 
 
 

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