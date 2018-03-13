ارتفاع الأسهم الأمريكية ومؤشر داو جونز الصناعى يصعد 0.42 نقطة







رويترز

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع اليوم الثلاثاء، حيث طغى تراجع فى توقعات وتيرة رفع سعر الفائدة على ما أعلنه ترامب من إقالة وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعى 0.42 نقطة إلى 25283.69 نقطة وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 12.06 نقطة أو 0.43 % مسجلا 2795.08 نقطة وصعد المؤشر ناسداك المجمع 0.5 % إلى 7625.91 نقطة.