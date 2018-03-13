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الثلاثاء، 13 مارس 2018 06:59 م
خالد صلاح
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ارتفاع الأسهم الأمريكية ومؤشر داو جونز الصناعى يصعد 0.42 نقطة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 04:28 م
ارتفاع الأسهم الأمريكية ومؤشر داو جونز الصناعى يصعد 0.42 نقطة بورصة صورة أرشيفية





رويترز
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فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع اليوم الثلاثاء، حيث طغى تراجع فى توقعات وتيرة رفع سعر الفائدة على ما أعلنه ترامب من إقالة وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون.

 

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعى 0.42 نقطة إلى 25283.69 نقطة وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 12.06 نقطة أو 0.43 % مسجلا 2795.08 نقطة وصعد المؤشر ناسداك المجمع 0.5 % إلى 7625.91 نقطة.


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