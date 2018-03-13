ارتفاع أعداد قتلى القصف على الغوطة لـ 1181 شخصا

ارتفاع أعداد قتلى القصف على الغوطة لـ 1181 شخصاالثلاثاء، 13 مارس 2018 09:54 ص
جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن حصيلة ضحايا القصف على غوطة دمشق الشرقية منذ 18 فبراير الماضى ارتفعت إلى 1181 شخصا.
وأضاف المرصد السورى ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن الهدوء يسود الآن الغوطة الشرقية وذلك بعد غارات نفذتها طائرات حربية ومروحيات استهدفت عددا من المناطق من بينها زملكا وحرستا تسببت بمقتل عدد من الأشخاص.
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