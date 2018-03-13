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احتفالات تهويدية ليلية فى منطقة "باب الخليل" بالقدس القديمة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 09:48 ص
احتفالات تهويدية ليلية فى منطقة "باب الخليل" بالقدس القديمة مستوطنين - أرشيفية





أ ش أ
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أقامت مجموعات من المستوطنين الليلة الماضية، احتفالات تلمودية صاخبة فى منطقة باب الخليل أحد أبواب مدينة القدس القديمة.

وذكرت مصادر مقدسية، أن الاحتفالات تضمنت موسيقى وأغانى تلمودية صاخبة سببت الازعاج لأهالى المنطقة وزوار البلدة القديمة، كما تضمنت عرض رسومات مضيئة على سور القدس التاريخى فى المنطقة، تروى أسطورة وخرافة الهيكل المزعوم، وغيرها من أكاذيب وروايات ملفقة حول القدس ومقدساتها وحضارتها وتاريخها، فضلا عن ترديد شعارات عنصرية ضد العرب، ومن المتوقع أن تستمر هذه الفعاليات التهويدية حتى ساعة متأخرة من مساء بعد غد، وكل ذلك بحماية قوات الاحتلال.


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