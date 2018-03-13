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احتراق 5 محلات تجارية بسوهاج بسبب ماس كهربائى

الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:57 م
احتراق 5 محلات تجارية بسوهاج بسبب ماس كهربائى جانب من الحريق





سوهاج – عمرو خلف
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التهمت ألسنة النيران 5 محلات تجارية بشارع أحمد سعد بمدينة البلينا بمحافظة سوهاج، إثر سقوط أسلاك كهربائية على سيارة محملة بحمولة كبيرة من القطن، مما أدى إلى نشوب الحريق وعدم قدرة الأهالى على السيطرة عليه، نتج عن الحريق عن احتراق حمولة القطن بالكامل و5 محلات تجارية.

 

وانتقلت قوات الحماية المدنية والمطافى إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق وجارى تحرير محضر بالواقعة.

 

 

 


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