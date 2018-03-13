إيران تلون جلدها وتزعم: سنكون أول المدافعين عن السعودية ضد أى عدوان







كتبت إسراء أحمد فؤاد

فى محاولة من إيران للتعتيم عن جرائمها وممارساتها التى تهدد الأمن الخليجى وتدخلها السافر فى الملفات العربية فى سوريا واليمن، زعم وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، إن بلاده ستكون أول دولة تقف إلى جانب السعودية حال تعرضها لأى عدوان خارجى.

وقال ظريف، فى تصريحات - نقلتها وكالة مهر الإيرانية - خلال زيارته إلى باكستان، إنه لا يوجد أى سبب للعداء بين الرياض وطهران.

ووصل وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، مساء الأحد الماضى، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد على رأس وفد سياسى واقتصادى بهدف التباحث مع المسئولين الباكستانيين حول التعاون الثنائى بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية المهمة.