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إلغاء إقلاع 3 رحلات جوية بمطار القاهرة الدولى بسبب الأعطال الفنية

الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:26 ص
إلغاء إقلاع 3 رحلات جوية بمطار القاهرة الدولى بسبب الأعطال الفنية مطار القاهرة الدولى





كتب محمود عبد الغنى
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شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، إلغاء إقلاع 3 رحلات جوية دولية بسبب الأعطال الفنية وعدم الجدوى الاقتصادية، فضلا عن تأخر إقلاع رحلة أخرى بسبب سوء الأحوال الجوية للمطار الخارجى المتجهة إليه تلك الرحلة.
 
 
وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن سلطات المطار تلقت اخطارين من الخطوط الجوية السعودية بإلغاء إقلاع رحلتيها رقم 3300 ورحلة رقم 3304 والمتجهتان إلى جده، بسبب عدم جداوهم اقتصاديا وقله عدد ركابهم، وإلغاء رحلة الشركة المصرية العالمية للطيران رقم 5510 والمتجهة إلى الكويت بسبب عطل فنى أصاب الطائرة وتعذر إصلاحه.
 
 
وأضافت المصادر أن رحلة الشركة المصرية العالمية للطيران رقم 120 المتجهة إلى الطابق، تأخرت أيضا عن موعدها المحدد بجدول التشغيل لمدة 120 دقيقة بسبب سوء الأحوال الجوية فى المطار الخارجى المتجهة إليه تلك الرحلة وارتفاع حده الشبورة المائية والضباب فوق المطار.

 


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