إلغاء إقلاع 3 رحلات جوية بمطار القاهرة الدولى بسبب الأعطال الفنية

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن سلطات المطار تلقت اخطارين من الخطوط الجوية السعودية بإلغاء إقلاع رحلتيها رقم 3300 ورحلة رقم 3304 والمتجهتان إلى جده، بسبب عدم جداوهم اقتصاديا وقله عدد ركابهم، وإلغاء رحلة الشركة المصرية العالمية للطيران رقم 5510 والمتجهة إلى الكويت بسبب عطل فنى أصاب الطائرة وتعذر إصلاحه.

وأضافت المصادر أن رحلة الشركة المصرية العالمية للطيران رقم 120 المتجهة إلى الطابق، تأخرت أيضا عن موعدها المحدد بجدول التشغيل لمدة 120 دقيقة بسبب سوء الأحوال الجوية فى المطار الخارجى المتجهة إليه تلك الرحلة وارتفاع حده الشبورة المائية والضباب فوق المطار.