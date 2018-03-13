video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 05:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إغلاق وحدة للميثانول فى ميناء البريقة الليبى بعد انفجار

الثلاثاء، 13 مارس 2018 02:23 م
إغلاق وحدة للميثانول فى ميناء البريقة الليبى بعد انفجار انفجار نفطى - أرشيفية





رويترز
إضافة تعليق

قال مسؤول، اليوم الثلاثاء، إن وحدة للميثانول فى ميناء البريقة النفطى الليبى أوقفت عملياتها بعد حادث انفجار ناتج عن تسرب غاز.

وقال عيسى مختار المسؤول فى شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز التى تتولى تشغيل الوحدة إنها ستظل مغلقة حتى يتم ضمان سلامة العمليات، لكن لم تتضح المدة التى سيستغرقها هذا الأمر.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أن عاملا أُصيب جراء الانفجار الذى وقع صباح يوم السبت بسبب تسرب فى وحدة لتسخين الغاز الطبيعى.

وقال مهندس فى شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز إن رجال الإطفاء تعاملوا مع الانفجار الذى سُمع دويه فى أنحاء المنطقة المحيطة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير ليبيا: السيسي أثبتت مصداقيته.. وسنستفيد من تجربة مصر فى انتخاباتنا

عارف النايض يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية فى ليبيا ويؤكد لـ"اليوم السابع": الانتخابات المخرج الوحيد للأزمة لتجديد شرعية المؤسسات .. أحيى الدور المصرى فى توحيد الجيش الليبى.. أفكار سيد قطب أسست للفكر الداعشى

تنظيم داعش الإرهابى يتبنى عملية انتحارية فى أجدابيا شرق ليبيا

بلجيكا تنفى اختفاء مليارات ليبيا المجمدة.. وتؤكد: الأموال لا تزال فى الحسابات

اخبار عربيه

ليبيا

انفجار

نفط




لا تفوتك
الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة