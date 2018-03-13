إغلاق وحدة للميثانول فى ميناء البريقة الليبى بعد انفجار

إغلاق وحدة للميثانول فى ميناء البريقة الليبى بعد انفجارالثلاثاء، 13 مارس 2018 02:23 م
انفجار نفطى - أرشيفية
رويترز
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قال مسؤول، اليوم الثلاثاء، إن وحدة للميثانول فى ميناء البريقة النفطى الليبى أوقفت عملياتها بعد حادث انفجار ناتج عن تسرب غاز.
وقال عيسى مختار المسؤول فى شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز التى تتولى تشغيل الوحدة إنها ستظل مغلقة حتى يتم ضمان سلامة العمليات، لكن لم تتضح المدة التى سيستغرقها هذا الأمر.
وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أن عاملا أُصيب جراء الانفجار الذى وقع صباح يوم السبت بسبب تسرب فى وحدة لتسخين الغاز الطبيعى.
وقال مهندس فى شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز إن رجال الإطفاء تعاملوا مع الانفجار الذى سُمع دويه فى أنحاء المنطقة المحيطة.
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