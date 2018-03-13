"إعلام الأزهر" تناقش اليوم تأثير مواقع التواصل على الأمن القومى







كتب لؤى على

تعقد كلية الإعلام بجامعة الأزهر فى إطار موسمها الثقافى ندوة بعنوان "الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى وتأثيرها على الأمن القومى" يحاضر فيها عميد أركان حرب دكتور أشرف محمد عبدالعليم مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا وذلك اليوم الثلاثاء.

من جانبه، قال الدكتور عبد الصبور فاضل عميد الكلية أن هذه المحاضرة تعد من المحاضرات النوعية التى نحرص على تزويد الطلاب بها نظرا للمخاطر الظاهرة والخفية للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى وتأثيرها على الأمن القومى وفق خطة ممنهجة تقودها دول معروفة تعمل جاهدة على زعزعة الاستقرار فى العالم العربى والإسلامى وعلى رأسهم مصر.

أضاف فاضل أن هذه المحاضرة أيضا تتضمن جانبا علميا مهما يتناول كشف أساليب التضليل الإعلامى حتى فى الصورة الإعلامية المزورة وغيرها وكيفية التأكد من مصداقية الصور والأخبار والتفريق بين الشائعة والخبر، وذلك فى إطار التعاون بين الكلية ومؤسسات الدولة ومنها المؤسسة العسكرية العريقة.