إصابة 3 أشخاص فى حادث بالطريق الإقليمى فى المنوفية







المنوفية - محمود شاكر

أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم بالطريق الإقليمى كفر داوود السادات بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطاراً من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى السادات العام "إ.م.ا" 40 سنة نجار مصاباً بجرح بالجبهة، وكدمة بالركبة، ومرافقه "م.م.إ" 15 سنة طالب مصاباً بسحجات وجرح ردى بالحاجب الأيمن مقيمان منوف، و"ك.ع.ع" 34 سنة سائق مقيم الجيزة مصاباً بسحجات باليد اليسرى وكدمات بالكتف.

وبالانتقال والفحص وسؤال المصابين قرر الأول أنه حال قيادته دراجته النارية بدون لوحات، وبرفقته الثانى بالطريق الإقليمى كفر داوود السادات دائرة المركز، فوجئ بعبور الثالث للطريق، ولم يتمكن من تفاديه واصطدم به، وحدثت إصابتهم.

وبسؤال كل من الثانى والثالث أوردا بمضمون ما جاء بأقوال الأول، وبالمعاينة تبين وجود الدراجة النارية بمحل الحادث وبها تلفيات، وتم التحفظ عليها، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3744 جنح مركز السادات لسنة 2018، وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيل قائد الدراجة النارية من سراى النيابة بضمان محل إقامته.