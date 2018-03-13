video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:52 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث بالطريق الإقليمى فى المنوفية

الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:18 ص
إصابة 3 أشخاص فى حادث بالطريق الإقليمى فى المنوفية حادث متوسيكل - أرشيفية





المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم بالطريق الإقليمى كفر داوود السادات بمحافظة المنوفية.

 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطاراً من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى السادات العام "إ.م.ا" 40 سنة نجار مصاباً بجرح بالجبهة، وكدمة بالركبة، ومرافقه "م.م.إ" 15 سنة طالب مصاباً بسحجات وجرح ردى بالحاجب الأيمن مقيمان منوف، و"ك.ع.ع" 34 سنة سائق مقيم الجيزة مصاباً بسحجات باليد اليسرى وكدمات بالكتف.

 

وبالانتقال والفحص وسؤال المصابين قرر الأول أنه حال قيادته دراجته النارية بدون لوحات، وبرفقته الثانى بالطريق الإقليمى كفر داوود السادات دائرة المركز، فوجئ بعبور الثالث للطريق، ولم يتمكن من تفاديه واصطدم به، وحدثت إصابتهم.

 

وبسؤال كل من الثانى والثالث أوردا بمضمون ما جاء بأقوال الأول، وبالمعاينة تبين وجود الدراجة النارية بمحل الحادث وبها تلفيات، وتم التحفظ عليها، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3744 جنح مركز السادات لسنة 2018، وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيل قائد الدراجة النارية من سراى النيابة بضمان محل إقامته.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع ربة منزل تحت عجلات سيارة وغرق مسجل خطر فى المنوفية

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية امن المنوفية

السادات

حادث تصادم




لا تفوتك
تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة