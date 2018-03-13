إصابة 3 أشخاص أعلى طريق الواحات الصحراوى إثر حادث تصادم سيارتين







كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى ونقل بطريق الواحات الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى طريق الواحات الصحراوى بوقوع حادث مرورى و لى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.