إصابة 16 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى

إصابة 16 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوىالثلاثاء، 13 مارس 2018 11:44 ص
تصادم - أرشيفيه
البحيرة - جمال أبو الفضل و ناصر جودة
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أصيب 16 شخصا جراء انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.
تلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادى النطرون بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى بدائرة المركز.
وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى ونتج عن ذلك إصابة 16 شخصا بجروح وكدمات وسحجات متفرقة، وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.
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