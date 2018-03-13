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إصابة 10 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:05 ص
إصابة 10 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية مشاجرة - أرشيفية





المنوفية - محمود شاكر
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أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة وحروق إثر نشوب مشاجرة حادة بدائرة مركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد سيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بنشوب مشاجرة ومصابين بدائرة مركز شبين الكوم.

وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من، طرف أول "م . س . ع" 35 سنة، فلاح مصاب بحروق بالوجه والرقبة والساق اليمنى، وزوجته "ن . ع . ع" 33 سنة، ربة منزل مصابة بحروق بالوجه واليدين، وشقيقه "ى" 45 سنة، مصاباً بحروق متفرقة بالجسم، وزوجته " ن . ا ع " 38 سنة، ربة منزل مصابة بحروق بالوجه والذراعين، والدة الأول والثالث "إ . ع . أ" 70 سنة، ربة منزل مصابة بكدمة بالكتف الأيمن .

وطرف ثان "أ. ر. ع" 48 سنة، عامل مصاب بكدمات بالظهر وحروق بالرأس، وزوجته "س . ع . ا" 43 سنة، ربة منزل، ونجليهما "إ " 16سنة، طالب مصاباً بحروق بالساق اليسرى، و"ن" 20 سنة، طالبة مصابة بحروق بالوجه وكدمة بالبطن، والد الخامس "ر.ع . ع" 87 سنة، مصاباً بحروق بالرأس واليد اليسرى، جميعهم مقيمين دائرة المركز .

بسؤال الطرف الأول، اتهم الطرف الثانى بالتعدى عليهم بالضرب، وأضاف بقيام السادس والثامن بإلقاء جركن بنزين وإشعاله مُحدثاً الإصابات بالطرفين من حروق لخلافات بسبب الجيرة، وبمواجهة الطرف الثانى إتهم الطرف الأول بالتعدى عليهم بالضرب لذات الخلافات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3760 جنح مركز شبين الكوم لسنة 2018 وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة .

 

 


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