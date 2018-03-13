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إصابة شخصان فى تصادم قطار بدراجة بخارية اقتحمت مزلقان بشتيل بخط المناشى

الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:15 م
إصابة شخصان فى تصادم قطار بدراجة بخارية اقتحمت مزلقان بشتيل بخط المناشى المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد





كتب رضا حبيشى
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أعلنت هيئة السكة الحديد مساء اليوم تصادم قطار ركاب بدراجة بخارية يستقلها شخصان اقتحمت مزلقان بشتيل البلد من الجهه المعاكسة على خط ايتاى "البارود - القاهرة" بعد غلقه لمرور قطار رقم 690 ركاب (المناشى).
 
وأكدت الهيئة فى بيان صحفى، منذ قليل، أنه نتيجة اقتحام الدراجة البخارية المزلقان وهو مغلق لعبور القطارات ورغم اطلاق سائق القطار السارينة لتحذيره وعدم التزام سائق الدراجة البخارية بتعليمات المرور من على المزلقانات، ادى إلى الاصطدام بالقطار المذكور وإصابة اثنين وتم نقلهم إلى مستوصف طبى بجوار المزلقان لاسعافهم.
 
وناشدت الهيئة قائدى المركبات الالتزام بتعليمات وقواعد المرور عند عبور المزلقانات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.
 

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