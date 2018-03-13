"إسكان المنوفية" و"العربية للتصنيع" يناقشان ترميم مستشفيى منوف وبركة السبع







المنوفية _ محمد فتحى

عقد اللواء محمد محمد سليمان وكيل وزارة الإسكان بمحافظة المنوفية، اجتماعا بالمديرية، بحضور المهندس عبد الحميد عطية وكيل المديرية والمهندس شبل عبد الصمد مدير المكتب الفنى والمهندسة نجلاء علوى وممثلى الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة الموقف التنفيذى لعملية ترميم ورفع كفاءة مستشفى منوف العام، ومناقشة بعض البنود المستجدة وعملية تركيب مولد كهرباء بمستشفى صدر منوف ومستشفى بركة السبع.

كما تم مناقشة عملية إحلال وتجديد سور الوحدة الصحية بسبك الضحاك بالباجور وسور وحدة صحة المرأة بالفرعونية بأشمون .

وشدد وكيل وزارة الإسكان على الشركة المنفذة بسرعة استكمال وإنهاء الأعمال فى المواعيد المحددة والالتزام بالبرنامج الزمنى حرصا على راحة وسلامة المرضى ونظرا لحاجة المستشفيات إلى تلك الأعمال، مؤكدًا حرصه الشديد على تنفيذ المشروعات التى تخدم الصالح العام وتهدف إلى تحقيق التنمية والتقدم.