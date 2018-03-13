إخلاء سبيل المتهم بانتحال صفة عقيد بالأمن الوطنى بكفالة 5000 جنيه







كتبت أمنية الموجى

أخلت نيابة القاهرة الجديدة، سبيل الضابط المفصول فهمى بهجت، بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه على خلفية استكمال التحقيقات فى انتحال صفة عقيد بقطاع الأمن الوطنى، للحصول على قطعة أرض المخصصة له من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأنكر المتهم بالتحقيقات الاتهامات المنسوبة إليه بانتحال صفة عقيد بالأمن الوطنى، مشيرا إلى أنه كان يؤدي عمله، حيث إنه يعمل بإحدى الشركات بجانب عمله بالمحاماة، واتجه للهيئة العامة للتنمية الصناعية لتسوية اتفاقات خاصة بمهام عمله الوظيفية بالشركة التى يعمل بها.

يشار إلى أن قسم شرطة التجمع الخامس تلقى بلاغا من إدارة هيئة التنمية الصناعية، يفيد بتردد "فهمى. ب" ضابط مفصول من وزارة الداخلية، على مقر الهيئة لتخصيص قطعة أرض لإحدى الشركات الخاصة، منتحلا صفة ضابط برتبة عقيد بالأمن الوطنى.