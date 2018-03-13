إحصائيات: 69.6 مليون رحلة سياحية قام بها الألمان خلال 2017

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صرح أستاذ الاقتصاد والتسويق السياحى بجامعة فرانكفورت وعضو المجلس الاقتصادى بمنظمة السياحة العالمية وعضو مجلس إدارة الاتحاد الألمانى للسياحة الدكتور سعيد البطوطى بأن إحصائيات الاتحاد الألمانى للسياحة أظهرت أن ألمانيا من أكبر الدول المصدرة للسياحة على مستوى العالم، وذلك حيث بلغت عدد الرحلات السياحية التى قام بها الألمان 69.6 مليون رحلة سياحية خلال عام 2017.

وأشار البطوطى إلى أنه يوجد فى ألمانيا حوالى 10 آلاف مكتب سياحى ثابت ذى مقر، وهى أعلى نسبة تغطية من المكاتب السياحية على مستوى العالم.. كما يوجد بها حوالى 2500 منظم رحلات سياحية.

وأضاف أن آخر الإحصائيات بينت وجود 31 محرك حجز إلكتروني، حيث حققت المكاتب السياحية المتخصصة فى البيع الإلكترونى عام 2017 مبيعات قدرها 6.4 مليار يورو نتيجة لبيع تذاكر السفر بالطائرات والقطارات وتأجير السيارات والرحلات السياحية.

ونوه البطوطى بأن عدد الألمان الذين قاموا بالسفر وعمل رحلات سياحية خارج بلدهم بلغ 54.1 مليون خلال عام 2017 بمتوسط عدد رحلات خلال نفس العام 1.3 رحلة سياحية للفرد (أى أن ثلث العدد تقريبا يقوم بعمل أكثر من رحلة خلال العام الواحد)، وذلك حيث تمثل السياحة واحدة من الضروريات التى يسعى ويخطط لها الشعب الألماني.

وأوضح أن حوالى 28% من الألمان قاموا بعمل رحلات داخلية، فيما قام 72% برحلات خارجية ألمانيا.. كما قام 8.4% برحلات طويلة المدى والنسبة الباقية قاموا بعمل رحلات قصيرة ومتوسطة المدى خاصة إلى منطقة دول البحر الأبيض المتوسط).

ونوه البطوطى بأن عدد الليالى السياحية التى قضاها الألمان أثناء رحلاتهم داخل وخارج ألمانيا خلال عام 2017 بلغ 459.6 مليون ليلة سياحية، كما احتل السائح الألمانى المركز الأول من حيث تعداد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة مليون و234 ألف سائح.