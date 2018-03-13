إجراء قرعة الحج بمديرية أمن جنوب سيناء اليوم







جنوب سيناء - فايزة مرسال

تجرى مديرية أمن جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، قرعة الحج لهذا العام 2018، بقاعة المجلس التنفيذى للمحافظة، حيث تقدم لقرعة الحج 240 مواطنا على مستوى المحافظة.

ومن المقرر أن يحضر إجراء القرعة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء طارق مجاهد مدير أمن جنوب سيناء، واللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة، والقيادات الأمنية، والمتقدمين لقرعة الحج.