إجراء القرعة العلنية للحج بصالة بورسعيد الدولية إلكترونيا غدا

إجراء القرعة العلنية للحج بصالة بورسعيد الدولية إلكترونيا غداالثلاثاء، 13 مارس 2018 12:15 م
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام
إضافة تعليق
تجرى مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء أمجد عبد الفتاح، مدير الأمن، وتحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فى العاشرة من صباح غد الأربعاء، القرعة العلنية للحج عن طريق الحاسب الآلى، وذلك بصالة بورسعيد الدولية (الصالة المغطاة) الكائنة بحى الضواحى.
ومن المقرر أن يشهد القرعة عدد من القيادات التتفيذية والأمنية بالمحافظة، وممثلي وزارة الداخلية والمتقدمين للقرعة وذويهم.
إضافة تعليق
"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد
"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة