إجراء القرعة العلنية للحج بصالة بورسعيد الدولية إلكترونيا غدا







بورسعيد - محمد عزام

تجرى مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء أمجد عبد الفتاح، مدير الأمن، وتحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فى العاشرة من صباح غد الأربعاء، القرعة العلنية للحج عن طريق الحاسب الآلى، وذلك بصالة بورسعيد الدولية (الصالة المغطاة) الكائنة بحى الضواحى.

ومن المقرر أن يشهد القرعة عدد من القيادات التتفيذية والأمنية بالمحافظة، وممثلي وزارة الداخلية والمتقدمين للقرعة وذويهم.