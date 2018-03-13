أوغلو: تركيا وأمريكا ستشرفان على انسحاب مقاتلين أكراد من منبج السورية







رويترز

نقلت قناة (إن.تى.فى) التلفزيونية ووسائل إعلام محلية أخرى عن وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو قوله، اليوم الثلاثاء، إن تركيا والولايات المتحدة ستشرفان على انسحاب مقاتلى وحدات حماية الشعب الكردية السورية من بلدة منبج فى شمال سوريا.

وأضاف للصحفيين أثناء توجهه إلى موسكو إن تركيا والولايات المتحدة ستضعان خطة لتأمين منبج خلال محادثات تجرى فى 19 مارس ولكن القوات التركية ستنفذ عملية عسكرية إذا فشل ذلك.

وقال تشاووش أوغلو إن تركيا لم تتقدم بأى طلبات بعد للحكومة السورية فيما يتعلق بمبنج مضيفا أن أنقرة ستراقب عملية سحب الأسلحة التى زودت الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية بها فى خطوة تسببت فى توتر العلاقات بين البلدين الحليفين فى حلف شمال الأطلسى.