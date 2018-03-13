"أورام الأقصر ": نستقبل 25 ألف و556 متردد بالعيادات ونقدم الكيماوى لـ14228 حالة







الأقصر – أحمد مرعى

أعدت مستشفى علاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، إحصائية بأعداد المرضى والزيارات على مدار الفترة الماضية، داخل أقسام المستشفى المختلفة، وذلك من محافظات صعيد مصر، حيث قال الدكتور هانى حسين مدير عام المستشفى، أن أعداد المرضى الجدد بالمستشفى بلغت 5798 مريضا، كما بلغ إجمالى عدد الزيارات بقسم العلاج الإشعاعى 14228 زيارة، وعدد الزيارات بقسم علاج اليوم الواحد 10428 زيارة، وبلغت عدد الزيارات بالعيادات الخارجية 25556 زيارة حتى الآن.

وأضاف الدكتور هانى حسين مدير عام المستشفى، فى بيان صحفى، أنه تم إفتتاح المرحلة الأولى بالكامل فى 27 مايو 2016، وتم تقديم الخدمات الطبية للآلاف من المرضى، وكذلك تم التشغيل التجريبى للمرحلة الثانية فى ديسمبر العام الماضى، ويجرى الإعداد للمرحلة الثالثة التى سيتم البدء فيها خلال الفترة المقبلة، حيث يجرى تحضير المستشفى بأحدث أجهزة التشخيص والعلاج على مستوى العالم فى مجال الأورام، وتخدم محافظات الصعيد بتعداد سكانى يزيد عن 11 مليون نسمة، وعدد حالات سرطانية جديدة تبلغ نحو 12 ألف حالة جديدة سنويًا، مع الحالات التى تم إكتشافها من قبل.

مستشفى أورام الأقصر تعلن استقبال 25556 متردد بالعيادات الخارجية



قيادات مجلس إدارة المستشفى فى جولة لمتابعة المترددين للكشف