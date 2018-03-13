video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 01:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى قرية العوينة بالداخلة يعقدون مؤتمرا لدعم السيسي فى الانتخابات.. صور

الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:55 ص
أهالى قرية العوينة بالداخلة يعقدون مؤتمرا لدعم السيسي فى الانتخابات.. صور أهالى العوينة يدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسي





الوادى الجديد-ماهر أبو نور
إضافة تعليق

نظمت حملة "كلنا معك من أجل مصر" مؤتمرا جماهيريا، اليوم الثلاثاء، بقرية العوينة التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالى القرية، حيث تضمن المؤتمر عددًا من الفقرات المتنوعة بدأت بتلاوة القرآن الكريم والسلام الجمهورى، وتبعها فقرات استعراضية قدمها تلاميذ مدرسة العوينة الابتدائية.

 

شارك فى المؤتمر النائب برديس سيف الدين عضو مجلس النواب عن دائرة الداخلة، وعدد من القيادات التنفيذية بمركز الداخلة، ومنهم المهندس منصور ابراهيم مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بالداخلة وبلاط وشرق العوينات، والمهندس رأفت خليفة نائب أول رئيس مركز الداخلة، وجمال المأذون وكيل تعليم الداخلة، وعددًا كبيرًا من أهالى قرية العوينة.

 

وقال كمال حسين مدير إدارة مدرسة العوينة، إن أهالى قرية العوينة عن آخرها تؤيد الرئيس السيسى لفترة ثانية فى الانتخابات، وذلك لما تحقق من إنجازات لا يمكن حصرها، حيث نجح الرئيس السيسى فى إعادة بناء الدولة، وفرض هيبة مصر على العالم وقهر الإرهاب، وحافظ على وحدة الوطن تماسك أبنائه، ومحاربة التطرف وكافة اشكال التدخل فى شئون مصر الداخلية، وهو ما أسفر عن تحقيق الأمن والاستقرار فى كافة ربوع الوطن، الأمر الذى يستوجب إعادة ترشيحه لفترة ثانية حتى يتم استكمال مسيرة التنمية والاستقرار .

 

فيما أضاف يوسف مهدى منسق عام المؤتمر بالقرية، أن حملة "كلنا معك من أجل مصر" تستكمل فعاليات دعم ترشح الرئيس السيسى على مستوى كافة القرى والتوابع فى الداخلة، وذلك استجابة لمطالب الأهالى الذين يعلنون مبايعتهم للرئيس السيسى ودعمه فى الانتخابات، من خلال تنظيم مؤتمرات حاشدة للتعبير عن الدعم الكامل من المواطنين، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة ثانية فى الانتخابات .

 
 
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أهالى قرية العوينة
أهالى قرية العوينة

حضور كبير فى المؤتمر
حضور كبير فى المؤتمر

أهالى العوينة يدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسي
أهالى العوينة يدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسي

تلاميذ مدرسة العوينة
تلاميذ مدرسة العوينة

أحد المتحدثين فى المؤتمر
أحد المتحدثين فى المؤتمر

إجماع على دعم الرئيس
إجماع على دعم الرئيس

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "مستقبل وطن" يختتم مؤتمراته الخارجية لدعم السيسي فى دبى

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الداخلة




لا تفوتك
أول صور لموقع انفجار موكب رامي الحمدالله رئيس الوزراء الفلسطينى فى غزة

أول صور لموقع انفجار موكب رامي الحمدالله رئيس الوزراء الفلسطينى فى غزة

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة