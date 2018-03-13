أهالى قرية العوينة بالداخلة يعقدون مؤتمرا لدعم السيسي فى الانتخابات.. صور

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

نظمت حملة "كلنا معك من أجل مصر" مؤتمرا جماهيريا، اليوم الثلاثاء، بقرية العوينة التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالى القرية، حيث تضمن المؤتمر عددًا من الفقرات المتنوعة بدأت بتلاوة القرآن الكريم والسلام الجمهورى، وتبعها فقرات استعراضية قدمها تلاميذ مدرسة العوينة الابتدائية.

شارك فى المؤتمر النائب برديس سيف الدين عضو مجلس النواب عن دائرة الداخلة، وعدد من القيادات التنفيذية بمركز الداخلة، ومنهم المهندس منصور ابراهيم مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بالداخلة وبلاط وشرق العوينات، والمهندس رأفت خليفة نائب أول رئيس مركز الداخلة، وجمال المأذون وكيل تعليم الداخلة، وعددًا كبيرًا من أهالى قرية العوينة.

وقال كمال حسين مدير إدارة مدرسة العوينة، إن أهالى قرية العوينة عن آخرها تؤيد الرئيس السيسى لفترة ثانية فى الانتخابات، وذلك لما تحقق من إنجازات لا يمكن حصرها، حيث نجح الرئيس السيسى فى إعادة بناء الدولة، وفرض هيبة مصر على العالم وقهر الإرهاب، وحافظ على وحدة الوطن تماسك أبنائه، ومحاربة التطرف وكافة اشكال التدخل فى شئون مصر الداخلية، وهو ما أسفر عن تحقيق الأمن والاستقرار فى كافة ربوع الوطن، الأمر الذى يستوجب إعادة ترشيحه لفترة ثانية حتى يتم استكمال مسيرة التنمية والاستقرار .

فيما أضاف يوسف مهدى منسق عام المؤتمر بالقرية، أن حملة "كلنا معك من أجل مصر" تستكمل فعاليات دعم ترشح الرئيس السيسى على مستوى كافة القرى والتوابع فى الداخلة، وذلك استجابة لمطالب الأهالى الذين يعلنون مبايعتهم للرئيس السيسى ودعمه فى الانتخابات، من خلال تنظيم مؤتمرات حاشدة للتعبير عن الدعم الكامل من المواطنين، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة ثانية فى الانتخابات .