أهالى أبو رواش يضبطون عاطلين أثناء سرقتهما حديد من أحد المصانع







كتب سليم على

تمكن أهالى منطقة أبو رواش بكرداسة، من ضبط عاطلين أثناء سرقتهما كرفانات حديد من المنطقة الصناعية بأبو رواش، حيث يقومون بتحميل الحديد على سيارة نصف نقل ويقوموا بيبعها.

المتهم بسرقة مصنع فى أبو رواش



المتهم بسرقة مصنع فى أبو رواش



المتهم بسرقة مصنع فى أبو رواش



المتهم بسرقة مصنع فى أبو رواش

وقال عاشور بيومى أحد المواطنين الذين تمكنوا من ضبط المتهمين، إنهم قاما بسرقة أحد المصانع يوم 8 مارس الماضى ولكن لم يتمكن أحد من ضبطهم، لافتًا إلى أنه تم ضبطهم فى الكيلو 26 بمنطقة أبوراش فجر اليوم الثلاثاء خلال قيامهم بعملية السرقة.