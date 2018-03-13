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ألمانيا: أمر خطير حال ثبوت علاقة روسيا بتسمم جاسوس سابق ببريطانيا

الثلاثاء، 13 مارس 2018 06:11 م
ألمانيا: أمر خطير حال ثبوت علاقة روسيا بتسمم جاسوس سابق ببريطانيا وزير الخارجية الألمانى سيجمار جابرييل





برلين (أ ف ب)
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قال وزير الخارجية الألمانى سيجمار جابرييل الثلاثاء، إن وجود أية علاقة لروسيا بتسميم العميل المزدوج الروسى السابق فى بريطانيا سيكون "أمراً خطيراً للغاية".

وقال جابرييل فى بيان بعد حديث مع نظيره البريطانى بوريس جونسون "نحن نتضامن مع أصدقائنا البريطانيين فى هذه المسألة، وعلى اتصال دائم مع الحكومة البريطانية".

وأضاف "الأمر واضح: يجب إحالة مرتكبى هذا العمل أمام القضاء، إذا ثبت أن روسيا وراءه، فان ذلك سيكون أمراً خطيراً للغاية".

وفي اليوم الأخير له فى منصبه قبل أن تؤدى المستشارة إنجيلا ميركل اليمين لولاية رابعة وتشكل حكومة جديدة الأربعاء، قال جابرييل إن برلين "قلقة للغاية" بشأن الهجوم الذى وقع فى  4 مارس واستخدمت فيه "أسلحة كيميائية محظورة".

والثلاثاء رجحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى علاقة موسكو بمحاولة اغتيال الجاسوس السابق سيرجى سكريبال، وهو ما نفاه الكرملين بشدة.

 


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