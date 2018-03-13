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الثلاثاء، 13 مارس 2018 05:00 م
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أسوشيتدبرس: صلاح منتصر يواجه عاصفة انتقادات بسبب مقاله عن محمد صلاح

الثلاثاء، 13 مارس 2018 02:50 م
أسوشيتدبرس: صلاح منتصر يواجه عاصفة انتقادات بسبب مقاله عن محمد صلاح محمد صلاح





كتبت ريم عبد الحميد
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أبرزت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، عاصفة الجدل التى أثارتها دعوة الكاتب صلاح منتصر للاعب كرة القدم محمد صلاح المحترف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزى لحلاقة ذقنه حتى لا يكون فى سلة واحدة مع الإرهابيين.

 

وقالت الوكالة إنه فى عمود نشرته صحيفة الأهرام يوم الأحد الماضى، قال الكاتب صلاح منتصر إن على محمد صلاح أن يحلق دقنه حيث أنها تضعه فى سلة واحدة مع المتطرفيين.. ومع الإرهابيين".

 

وانتقدت الجماهير المقال على السوشيال ميديا، وقالوا إن شكل الشعر اختيار شخصى وأنه لا ينبغى أن يتم الحكم على الناس من خلال مظهرهم.

 

ولفتت الوكالة إلى أن صلاح من أبرز هدافى الدورى الإنجليزى، ويتشارك اللقب حتى الآن مع لاعب توتنهام هارى كين بإحراز 24 هدف هذا الموس. وهو من بين أفضل الهدافين فى أهم خمس دوريات بأوروبا الآن. وأشارت إلى أن صلاح يحظى بشهرة واسعة فى مصر.

 


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