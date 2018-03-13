أستاذ أورام: معدلات الإصابة بالسرطان فى مصر أقل من الدول الغربية







كتبت أمل علام

كشفت الدكتورة ابتسام سعد الدين، أستاذ علاج الأورام بطب القاهرة، خلال مؤتمر صحفى نظمه مركز قصر العينى للأورام والطب النووى اليوم، أن مركز قصر العينى هو المؤتمر رقم 2، ويناقش كل ما هو جديد فى جميع مجالات الأورام، ويعقد تحت عنوان "تحديد العلاج المناسب لكل مريض على حدة"، لأن العلاج يختلف من شخص لآخر، حسب حالة كل مريض.

وقالت د. ابتسام إن المؤتمر يركز على كل ما هو جديد فى مجال البحث العلمى، وسيتم تخصيص جلسة عن سرطان البروستاتا والأدوية الحديثة وزيادة نسب الشفاء فى استخدامها، كما سيتم إلقاء محاضرة عن أحدث طرق علاج أورام القولون، وإلقاء الضوء على طرق الاكتشاف المبكر للأورام، واختيار العلاج الأمثل لكل مريض على حدة، موضحة أنه بعد التطور الذى شهده العلاج الكيميائى أصبح من الممكن تقليل عدد جلسات العلاج الكيميائى، وليس من الضرورى أن أعطى علاجات كيميائية كثيرة، ولكن هناك علاجا كيميائيا موجها يستهدف الورم فقط، موضحة أن الأبحاث القائمة حاليا تجمع بين العلاج المناعى والعلاج الكيميائى لعلاج السرطان.

وقالت د. ابتسام إنها تترأس جلسة عن أورام الثدى والعلاجات الحديثة لها، كما يشهد المؤتمر لأول مرة أحدث نتائج العلاج المناعى فى أورام الكلى وبعض الأورام الأخرى.

وأكد الدكتور محسن مختار، أستاذ علاج الأورام بطب قصر العينى، أن جملة الأبحاث التى يجريها مركز قصر العينى تمثل حوالى 31% من الأبحاث التى تجرى فى مجال السرطان فى مصر، موضحا أن معدلات الإصابة بالسرطان فى مصر أقل من الدول الغربية، موضحا أنه يوجد فى مصر 30 حالة لكل 100 ألف فى مصر، والنسب العالمية فى سواء فى الدول الأوروبية أو أمريكا تمثل 45 حالة لكل 100 ألف، موضحا أن أكثر مرض فى الرجال هو سرطان الكبد، وفى النساء هو أورام الثدى.

ونصح د. محسن بالحد من تناول الدهون والسمنة، وتجنب التدخين، وشرب الشيشة والتدخين، حيث إن هذه العوامل هى أهم مسببات السرطان، مشيرا إلى أنه لدينا أحدث جهاز للعلاج الإشعاعى.



مؤتمر مركز قصر العينى للأورام

مؤتمر مركز قصر العينى للأورام

مؤتمر مركز قصر العينى للأورام