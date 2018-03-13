video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:52 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أستاذ أورام: معدلات الإصابة بالسرطان فى مصر أقل من الدول الغربية

الثلاثاء، 13 مارس 2018 06:08 م
أستاذ أورام: معدلات الإصابة بالسرطان فى مصر أقل من الدول الغربية جانب من المؤتمر





كتبت أمل علام
إضافة تعليق

كشفت الدكتورة ابتسام سعد الدين، أستاذ علاج الأورام بطب القاهرة، خلال مؤتمر صحفى نظمه مركز قصر العينى للأورام والطب النووى اليوم، أن مركز قصر العينى هو المؤتمر رقم 2، ويناقش كل ما هو جديد فى جميع مجالات الأورام، ويعقد تحت عنوان "تحديد العلاج المناسب لكل مريض على حدة"، لأن العلاج يختلف من شخص لآخر، حسب حالة كل مريض.

 

وقالت د. ابتسام إن المؤتمر يركز على كل ما هو جديد فى مجال البحث العلمى، وسيتم تخصيص جلسة عن سرطان البروستاتا والأدوية الحديثة وزيادة نسب الشفاء فى استخدامها، كما سيتم إلقاء محاضرة عن أحدث طرق علاج أورام القولون، وإلقاء الضوء على طرق الاكتشاف المبكر للأورام، واختيار العلاج الأمثل لكل مريض على حدة، موضحة أنه بعد التطور الذى شهده العلاج الكيميائى أصبح من الممكن تقليل عدد جلسات العلاج الكيميائى، وليس من الضرورى أن أعطى علاجات كيميائية كثيرة، ولكن هناك علاجا كيميائيا موجها يستهدف الورم فقط، موضحة أن الأبحاث القائمة حاليا تجمع بين العلاج المناعى والعلاج الكيميائى لعلاج السرطان.

 

وقالت د. ابتسام إنها تترأس جلسة عن أورام الثدى والعلاجات الحديثة لها، كما يشهد المؤتمر لأول مرة أحدث نتائج العلاج المناعى فى أورام الكلى وبعض الأورام الأخرى.

 

وأكد الدكتور محسن مختار، أستاذ علاج الأورام بطب قصر العينى، أن جملة الأبحاث التى يجريها مركز قصر العينى تمثل حوالى 31% من الأبحاث التى تجرى فى مجال السرطان فى مصر، موضحا أن معدلات الإصابة بالسرطان فى مصر أقل من الدول الغربية، موضحا أنه يوجد فى مصر 30 حالة لكل 100 ألف فى مصر، والنسب العالمية فى سواء فى الدول الأوروبية أو أمريكا تمثل 45 حالة لكل 100 ألف، موضحا أن أكثر مرض فى الرجال هو سرطان الكبد، وفى النساء هو أورام الثدى.

 

ونصح د. محسن بالحد من تناول الدهون والسمنة، وتجنب التدخين، وشرب الشيشة والتدخين، حيث إن هذه العوامل هى أهم مسببات السرطان، مشيرا إلى أنه لدينا أحدث جهاز للعلاج الإشعاعى.

 

مؤتمر مركز قصر العينى للأورام (1)
مؤتمر مركز قصر العينى للأورام

مؤتمر مركز قصر العينى للأورام (2)

مؤتمر مركز قصر العينى للأورام

مؤتمر مركز قصر العينى للأورام (3)

مؤتمر مركز قصر العينى للأورام

مؤتمر مركز قصر العينى للأورام (4)

مؤتمر مركز قصر العينى للأورام

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إنشاء تحالف "معا لمحاربة الأمراض غير المعدية"..والعوامل المسببة للإصابة

الاورام

السرطان

مركز الاورام بقصر العينى

علاج الاورام

طب قصر العينى

مؤتمر الاورام




لا تفوتك
الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة