أبو بكر الجندى: قانون المحليات على أجندة البرلمان عقب انتخابات الرئاسة

أبو بكر الجندى: قانون المحليات على أجندة البرلمان عقب انتخابات الرئاسةالثلاثاء، 13 مارس 2018 03:10 م
اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية
كتب سيد الخلفاوى
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قال اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، إنه من المتوقع أن يهتم مجلس النواب بعد انتخابات الرئاسة بقانون المحليات، مشيرا إلى أن الحكومة، أجرت عدة تشاورات لصياغة قانون يحظى بقبول جماعى من جميع الأطراف، وهو الذى سينظم انتخابات المحليات والحكومة جادة فى إنهائه.
واستكمل الجندى خلال انعقاد مؤتمر صحفى يعقد الآن بديوان عام الوزارة، قائلا: لدينا 52 ألف وحدة محلية، وأول ما يصدر القانون، الحكومة سوف تبدأ الإجراءات التنفيذية الخاصة بالانتخابات".
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن قانون الإدارة المحلية فى غاية الأهمية، وتم إعداده فى وقت طويل، وهو ما أخر إصداره حتى الآن، حيث تم الاستماع لكثير من الأطراف، إلى أنه قد تم التوصل لقانون يرضى الجميع، ويخدم الدولة.
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